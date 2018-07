Manchester City e Barcellona sono molto interessati all'acquisto del cartellino di Rodrigo, centrocampista classe 1997 della Juventus e della nazionale uruguaiana. Secondo Sportitalia, però, il giocatore è incedibile per il club bianconero, che, dunque, declinerà ogni tipo di offerta per il ragazzo. La società ed Allegri credono molto in Bentancur, e nella sua possibilità di continuare a crescere.