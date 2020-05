Marco Tardelli parla in un'intervista concessa a a La Repubblica della ripresa della Serie A e del trattamento riservato ai calciatori nelle battaglie politiche per la ripartenza: "Rischiamo una brutta figura? No, in realtà l’abbiamo già fatta e pure bella grossa".



CAOS - "Gli interessi di parte prevalgono su quelli del movimento, e il risultato è sotto gli occhi di tutti: siamo arrivati tardi e male alla decisione di ricominciare, con la confusione che regna sovrana. All'origine del caos c'è stata la mancanza di chiarezza: se ne usciva solo con unità d'intenti".



SUI PRESIDENTI DI A - "Ognuno fa i propri interessi, il più delle volte divergenti tra loro. C'è chi ha paura di retrocedere e ha spinto in tutti i modi per evitare che il campionato riprendesse, chi invece sogna di conquistare lo scudetto e ha fatto il diavolo a quattro per ricominciare. E' sempre la stessa storia. Solo su un punto i presidenti sono riusciti a trovare un accordo, e non sto parlando del protocollo sanitario. Mi riferisco alla salvaguardia dei milioni per i diritti tv, battaglia che i presidenti stanno portando avanti con forza e tutti insieme, peccato sia l'unico momento di compattezza".



GIUSTO RIPARTIRE? - "Non c'è dubbio si dovesse ripartire".