Duello per il posto di Dybala, Pellegrini ancora a rischio: la probabile di Mourinho per Milan-Roma

Redazione CM

Milan-Roma è il big match della 20esima giornata di campionato: Josè Mourinho deve fare a meno di Paulo Dybala infortunato e di Sardar Azmoun partito per la Coppa d'Asia, mentre l'emergenza difensiva è stata tamponata con l'arrivo di Huijsen dalla Juventus. A Milano scelte obbligate per la maggior parte, soprattutto nel reparto arretrato.



SCHIERAMENTO - Davanti a Rui Patricio non si scappa, giocano Mancini, Llorente e Huijsen; più dubbi sulle fasce, reparto del quale il tecnico si è lamentato molto ultimamente: dovrebbero esserci Kristensen e Zalewski, avanti su Celik, Karsdorp e Spinazzola. Nel mezzo Pellegrini non è al meglio e rischia di lasciare il posto a Bove, con lui Cristante e Paredes.



CON LUKAKU - In avanti Lukaku torna a San Siro, dove ha giocato tanti derby, ma accanto a lui c'è il vero ballottaggio: giocherà uno tra Belotti, che pare avanti, ed El Shaarawy, l'ex di turno.



LA PROBABILE FORMAZIONE

Rui Patricio; Mancini, Llorente, Huijsen; Kristensen, Cristante, Paredes, Bove, Zalewski; Belotti, Lukaku.