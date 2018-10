Duro attacco di Christophe Dugarry alla Germania, il campione del mondo nel '98 con la Francia non usa mezzi termini: "Alla formazione tedesca manca classe - riporta Lance - Boateng e Hummels hanno gambe di legno, semplicemente non corrono! Muller: come può continuare a far parte della nazionale? Questi giocatori hanno un gran potere mediatico che permette loro di continuare a giocare nel Bayern o nella Germania, pur non essendo però più sui livelli necessari per farne parte".