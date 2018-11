Christophe Dugarry non le manda a dire a José Mourinho ed esprime aspre critiche nei confronti del tecnico portoghese.



“È insopportabile. Ha devastato il club. Guardarli giocare come martedì è catastrofico, una nullità. Quando ricordiamo il Manchester con Roy Kane, Beckham, tutti i giocatori che giocavano un calcio offensivo… Era bello ed eccitante. L’Old Trafford era il teatro dei sogni, ora con questo tipo di calcio è il teatro degli incubi. E’ pazzesco. Quello che Mourinho non capisce è che non vogliamo sapere i titoli che ha vinto, ma le emozioni e il buon calcio, che non è in grado di fornire“.