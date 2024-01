Dugarry sul Real Madrid: ‘Il loro atteggiamento su Mbappè mi dà profondamente fastidio, il portafoglio…’

L’ex calciatore del Milan e ora commentatore televisivo parla dell’affare Mbappè-Real Madrid a RMC: "Il loro atteggiamento mi dà profondamente fastidio. Penso che siano un po' troppo intelligenti. Se vorranno Mbappé, prima o poi dovranno mettere mano al portafoglio. Mi giro a destra e sento che sono lì per prenderlo, mi giro a sinistra e sento che non sono pronti a sborsare soldi, che non aspetteranno Mbappé. Trovo che i dirigenti del Real Madrid ne parlino un po' troppo".