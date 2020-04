Uno dei membri del Comitato esecutivo UEFA, Armand Duka, ha parlato di come continueranno le competizioni europee dopo lo stop del campionato francese. Un tema di che interessa anche la Juventus che sulla carta deve ancora sfidare il Lione per il ritorno degli ottavi di Champions League: "L’obiettivo è finire le competizioni, certo, ma in alcuni paesi hanno già deciso di chiudere i campionati - le sue parole a Radio Kiss Kiss -. Chi li chiude senza finire i tornei, poi è la UEFA a decidere se ammetterli alle competizioni europee: la decisione dei singoli Stati può essere un argomento a difesa della scelta di chiudere i tornei".



IL LIONE GIOCA - "Il Comitato esecutivo ha deciso che per ogni Federazione c’è una commissione che deciderà la partecipazione alle coppe europee - continua -, a seconda delle argomentazioni che verranno presentate. Secondo me PSG e Lione giocheranno le partite di Champions League, la decisione del governo francese non inficia sulla competizione: possono fermare il campionato francese, non le coppe europee".