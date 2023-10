Fra i rinnovi in programma in casa Inter da qui alla fine dell'anno c'è anche quello di Denzel Dumfries. Il contratto dell'olandese andrà in scadenza il 30 giugno del 2025 e sia il giocatore che il club hanno la volontà di arrivare a un prolungamento in tempi brevi, anche alla luce del buon avvio di stagione del classe 1996 ex Psv Eindhoven, autore fino a questo momento di 2 gol e 3 assist in 9 presenze stagionali con la maglia nerazzurra.



RINNOVO DA BIG - Le parti hanno già avviato i primi dialoghi, con Beppe Marotta e Piero Ausilio da una parte, e i nuovi agenti dell'olandese dall'altra (l'agenzia Wassermann, che ha sostituito Rafaela Pimenta nell'assistenza all'esterno dell'Inter). Dumfries ad oggi guadagana 2,5 milioni di euro, con l'idea di arrivare a percepire una cifra pari a 4 milioni bonus compresi, un ingaggio che andrebbe ad equiparare il numero 2 dell'Inter agli altri calciatori ritenuti di primaria importanza all'interno della rosa nerazzurra.