Dumfries e Thuram superstar, quanto valgono sul mercato gli intoccabili dell'Inter?

, i due "eroi" che hanno contribuito a fare uscire indenne la formazione di Simone Inzaghi da Montjuic e ad aver regalato un leggero vantaggio nell'eliminatorianelle casse del PSV Eindhoven dopo la cessione per quasi 70 di Hakimi al PSG,che in nerazzurro è definitivamente esploso e diventato un top a livello europeo.Lavoro di “scouting” certo, ma anche la capacità di intravedere in loro caratteristiche che si sposassero con l'idea di calcio sviluppata dall'Inter in queste ultime stagioni. E, soprattutto per quest'ultima parte,– così come per altri interpreti di questo gruppo –che, pur avendo fatto intravedere del potenziale nelle loro precedenti esperienze, è con la squadra semifinalista di Champions League che si sono definitivamente affermati.diventando addirittura il primo giocatore della storia nerazzurra a firmare una doppietta in una semifinale della principale competizione europea,a stabilire il record di goal più precoce a questo punto del torneo. Quando non ci sono stati, recentemente, la loro assenza si è fatta sentire e le rispettive prestazioni a Barcellona ne hanno ribadito la centralità in questa Inter.A fine novembre del 2024,il suo contratto con l'Inter diventando, col suo ingaggio da 4 milioni di euro netti a stagione, uno dei calciatori meglio pagati della rosa., una cifra importante e figlia del fatto che sia arrivato in nerazzurro – battendo in volata la concorrenza del Milan – da parametro zero., acquistato per 15 milioni e protagonista sin qui della sua migliore stagione in carriera (condita da 10 reti e 4 assist),In passato è stato seguito da importanti formazioni di Premier League, tra cui il Manchester United,per strapparlo all'Inter, che medita di sottoporgli un rinnovo (con adeguamento dell'ingaggio) per provare a cancellare la clausola.Acquistati per poco, rivendibili per moltissimo. Dietro i successi dell'Inter, sempre più una realtà anche sul palcoscenico internazionale, c'è un esempio di gestione sportiva e manageriale da prendere come riferimento. Dumfries e Thuram sono soltanto due emblemi di un modo di fare calcio che consente ancora ad una rappresentante della Serie A di competere con le grandi potenze sulla scena europea.