Tre punti guadagnati rinunciando ad ogni logica tattica, che risparmieranno all'Inter una settimana complicata. È quanto scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport.



“All’ultima briciola di recupero, l’Inter, che ha fatto a pezzi ogni logica tattica e scaraventato in campo tutti gli attaccanti (Lukaku, Lautaro, Correa, Dzeko) afferra i 3 punti con Dumfries che si avventa sul pallone come sulla linea del traguardo e lo trascina in rete con la pancia, il ginocchio, tutto… Alla fine festa grande. L’Inter ha evitato la prima seduta di autoanalisi della stagione. Anzi, no, dovrà farla lo stesso, per riflettere su tutto quello che ha combinato per rimettere in gioco la vittoria contro un avversario tecnicamente troppo inferiore. Ma dal cuore grande”.