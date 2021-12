Al giro di boa l'Inter guarda tutti dall'alto verso il basso: 46 punti e uno scatto pazzesco nell'ultimo mese. Dopo il pareggio nel derby, i nerazzurri non hanno più perso un punto in campionato: 7 vittorie su sette e il Natale da primi in classifica.- Sulla fascia destra va che è una bellezza, in campionato ha segnato tre gol nelle ultime quattro partite l'ultimo dei quali decisivo per la vittoria contro il Torino. Dietro alla rinascita di Denzel c'è anche un aspetto tattico: ", ma all'Inter è vietato. Qui devo restare largo". Lezioni di tattica firmate da Ivan Perisic, che spesso lo aiuta a lavorare sui movimenti per continuare a migliorarsi.- Dumfries vuole ribaltare le gerarchie e prendersi il posto da titolare che fino a qualche mese fa era di Darmian: l'ex Parma ha saltato cinque gare per un infortunio alla coscia e l'olandese tac, ha sfruttato la chance concessa da Inzaghi.. Gioca più tranquillo e sereno, i tifosi lo applaudono e lui vola come un treno su quella fascia. A San Siro si esalta.- Quest'estate voleva l'Inter. Solo l'Inter. A tutti i costi. Per venire a Milanoper avere aggiornamenti sulla trattativa: "A che punto stiamo?". E intanto sognava. Dumfries all'Inter da protagonista, ora è realtà.