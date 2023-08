Denzel Dumfries, terzino dell'Inter, ha sbloccato la partita con il Cagliari e al termine del match è intervenuto a Dazn: "Inzaghi è sempre molto agitato in panchina, parla molto, ma io sono pronto, mi piace il suo modo di spronarci e cerco di dare il mio contributo anche in attacco. Cerchiamo di stare compatti, recuperare la palla alti, tenere palla e poi andare ad attaccare l'avversario. Lo scudetto è il nostro primo obiettivo, l'anno scorso abbiamo fatto una buona Champions ma ora vogliamo lo scuedtto e la seconda stella. E' molto importante per i tifosi".



LUKAKU - Dumfries è poi intervenuto a Sky Sport e ha parlato dell'imminente arrivo di Romelu Lukaku alla Roma: "E' un grande giocatore, ho rispetto per lui. Sono contento che abbia trovato un altro club e gli faccio l'in bocca al lupo. Non ho nessun problema con lui, ma spero non segnerà contro di noi. Può segnare contro tutti, ma non con l'Inter (ride, ndr)".