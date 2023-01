, che ha ereditato le redini dell'agenzia 'One' dopo la morte di Mino Raiola, parla a Calcio Totale su Rai Sport."Abbiamo visto tutti le gare che ha disputato con l'Olanda al Mondiale, ha fatto benissimo, ma ce lo aspettavamo. Siamo felici per lui, prima cosa; poi mi auguro che l'Inter sia felice di lui, ma sicuramente lo sarà."."L'infortunio? Quando Paul ha capito che non avrebbe potuto partecipare al Mondiale, ha avuto un periodo davvero difficile. È stato molto male, poi ha capito che non poteva stare ancora a pensare al mancato mondiale perché lui è un giocatore della Juventus e deve pensare al suo club. Come sono i rapporti con la Juventus? Da parte mia c'è sempre stata tanta chiarezza, mi auguro che le cose potranno continuare ad andare bene come è sempre stato"."Il mercato di gennaio, giustamente, non è tanto caldo perché è di riparazione. Questa volta sarà interessante perché certe squadre l'estate scorsa hanno rimandato le decisioni sul comprare o meno i giocatori a gennaio per via del Mondiale. Sono curiosa di vedere cosa accadrà"."Mino non ha mai voluto una battaglia, ma voleva esprimere l'idea che i procuratori sono un pezzo di questo splendido gioco che è il calcio. Gli agenti sono attori di questo mondo e per questo devono avere diritti e doveri, devono essere ascoltati".