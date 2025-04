Dumfries: "Si è rivista la vera Inter. Missione possibile? Sì, siamo forti"

AFP via Getty Images

Pari spettacolare al Montjuic,e rimanda al ritorno tutti i discorsi per l'accesso alla finale di Champions League.Protagonista della serata, primo giocatore nerazzurro a segnare una doppietta in una semifinale di Champions e primo difensore in assoluto a farlo nella storia della competizione. Al termine della gara, il laterale olandese è intervenuto ad Amazon Prime Video: le sue dichiarazioni.- "E' stata una bella partita, dopo tre sconfitte abbiamo visto la vera Inter. Abbiamo giocato con il cuore".- "Sono orgoglioso, ora pensiamo al Verona e poi penseremo ancora al Barcellona. Io voglio sempre vincere, ma è stata una buona partita. E' tutto aperto, vediamo a San Siro".

- "Sono contento per i due goal. Venivo da un infortunio difficile ma ora sono back, sono tornato. Guardiamo avanti, sempre forza inter".- "Sì, tutto è possibile. Siamo una squadra forte, dobbiamo dimostrarlo in ogni partita".