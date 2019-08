Se si guarda dal fondo, il sorteggio della Champions ha un vincitore: l’Atalanta. Come rappresentante della quarta fascia e ancor più come debuttante in questa competizione, ha avuto il girone meno complicato con Manchester City, Shakhtar e Dinamo Zagabria. In ordine di difficoltà, prima Inter, seconda Juventus, terzo Napoli e, appunto, quarta Atalanta.







JUVE, ANCORA SIMEONE. Se la squadra della Juve è stata rinnovata, l’Atletico Madrid ancora di più. Solo che da una parte è cambiato anche l’allenatore (da Allegri a Sarri), dall’altra invece è rimasto sempre Simeone. E se Max ricorda il Cholo in tanti aspetti, Sarri proprio no. Non ci saranno possibilità di raffronto con il fantastico duello della scorsa stagione. Il problema della Juve è rappresentato dalla terza squadra, il Bayer Leverkusen. Poteva incontrare un avversario più abbordabile. Inoltre è sempre insidiosa una trasferta a Mosca. Il pronostico è identico alle fasce di appartenenza: prima Juve, secondo Atletico, terzo Bayer Leverkusen, quarto Lokomotiv Mosca.









INTER, IL BARCA COME NEL TRIPLETE. All’Inter serve una vera impresa per arrivare agli ottavi. Il Borussia Dortmund complica non di poco il cammino di Conte. Di grande fascino è la nuova sfida col Barcellona, che l’Inter di Mourinho eliminò in semifinale nella stagione del triplete, esattamente dieci anni fa. Lo Slavia Praga non è un ostacolo di livello per le ambizioni dei nerazzurri. Pronostico: primo Barcellona, secondo Inter/Borussia, quarto Slavia.







NAPOLI, CONTRO I CAMPIONI. Ancelotti-Liverpool è un duello che non finisce mai. Stavolta Carletto affronterà i Reds freschi campioni d’Europa, ma la differenza con il girone della scorsa stagione è sostanziale. Allora nel gruppo c’era anche il Psg, stavolta al posto dei francesi c’è il rinnovatissimo Salisburgo. E’ un’altra storia. Senza dimenticare, tuttavia, che un anno fa fu una straordinaria parata di Alisson su tiro da due passi di Milik a eliminare il Napoli e a spingere il Liverpool fino alla finale. Il Genk chiude il girone senza eccessive ambizioni. Pronostico: primo Liverpool, secondo Napoli, terzo Salisburgo, quarto Genk.









ATALANTA, SOLO IL CITY. Guardiola, ex bresciano, a Bergamo. C’è da immaginare l’accoglienza. Fra tutte le possibilità, finire nel girone C è stato un bel colpo per l’Atalanta. Se si eccettua l’inarrivabile Manchester City (inarrivabile per la stragrande maggioranza di questa Champions, non solo per i nerazzurri), se la può giocare con lo Shakhtar e la Dinamo Zagabria. Volendo, Gasperini potrebbe chiedere informazioni sugli ucraini anche a Fonseca. Pronostico: primo Manchester City, secondo (in ordine alfabetico) Atalanta/Dinamo Zagabria/Shakhtar Donetsk.









GLI ALTRI GIRONI. Netto il distacco fra le prime due (Psg e Real Madrid) e le altre due (Bruges e Galatasaray) nel girone A; lo stesso si dica per il B: Bayern Monaco-Tottenham e Olympiacos-Stella Rossa; massimo equilibrio invece nel gruppo G con Zenit (che volevano tutti...), Benfica, Olympique Lione e Lipsia; piuttosto equilibrato anche il girone H con Chelsea, Ajax (tutto nuovo) e Valencia, oltre al Lilla.