Duran accostato al Milan, la reazione: 'Da quella squadra sono passate tante stelle...'

Il nome dell'attaccante 20enne colombiano Jhon Duran è uno dei profili emersi tra le possibilità per rinforzare il reparto offensivo del Milan in questo mercato di gennaio. Lo stesso classe 2003, intervistato da Win Sports TV, ha parlato del suo futuro: "È una squadra incredibile, nella quale tutti vorrebbero andare a giocare. Sarebbe un piacere ed un onore per me poterlo fare per loro. Dal Milan sono passate così tante stelle... È un club che compete ad alti livelli ed è conosciuto in tutto il mondo".