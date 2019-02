Un piccolo segno di alleanza tra tifosi della Lazio e del Porto. Durante la gara contro la Roma, che il Porto ha perso 2-1, non sono mancati segni di stima tra le tifoserie, anche in nome della rivalità cittadina. I supporter della squadra portoghese hanno esposto una bandiera biancoceleste con la scritta: "Forza Lazio". Non solo, durante il primo tempo dell'incontro è stata anche mostrata all'Olimpico la maglia biancoceleste di Paolo Di Canio, idolo dei tifosi biancocelesti, anche per le sue reti nei derby capitolini.