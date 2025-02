Durissimo attacco del Fenerbahce al Galatasaray: "Contratti illegali, mercato nero... Ingannate il calcio turco"

AFP via Getty Images

L'episodio del Rams Park nella 23esima giornata della Super Lig turca ha scosso il pallone e scatenato la reazione immediata del Fenerbahce, secondo in classifica alle spalle del Gala. Da mesi non si contano le accuse all'indirizzo dei rivali, ma dopo la decisione dell'Adana Demispor di lasciare il campo a seguito di un rigore concesso troppo generosamente a Dries Mertens ha scatenato un feroce attacco da parte del Fener.

RIGORE INESISTENTE PER IL GALATASARAY, L'ADANA DEMISPOR LASCIA IL CAMPO

- Il Fenerbahce, secondo in classifica, sui social ha pubblicato un durissimo attacco all'indirizzo del Galatasaray: ". Con i membri dei vostri media controllati e le dichiarazioni ipocrite, continuate a ingannare l'opinione pubblica. Continuate a ingannare gli arbitri e gli appassionati di calcio con i vostri calciatori che da anni agiscono in modo ingannevole!".

Usulsüz kontratlarınız, karaborsa bilet ve illegal bahis reklamlarınızla Devletimizi ve Türkiye Futbol Federasyonu’nu,



Güdümlü medya mensuplarınız ve samimiyetsiz açıklamalarınızla kamuoyunu,



Yıllardır aldatmaya yönelik hareketler yapan futbolcularınızla, hakemleri ve… https://t.co/0aLujfLAWT — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) February 9, 2025

, presidente del consiglio di amministrazione del Fenerbahce, ha dichiarato: "Finché le istituzioni non adempiranno ai loro doveri legali, questo teatro continuerà senza sosta. Ci aspettiamo che il TFF e i suoi consigli facciano ciò che devono fare stasera per distruggere questo sporco sistema, non per mostrare pietà. Non dimentichino che nessuno è indispensabile", riporta Fanatik.

Immediato anche l'attacco diche pubblica un post su Instagram con il replay dell'azione incriminata in Galatasaray-Adana Demispor, quella del rigore concesso su Mertens. Un gesto che ha scatenato un commento univoco da parte dei tifosi del Fenerbahce: "", "i", riprendendo alcune dichiarazioni forti del tecnico portoghese dello scorso novembre.

- Il Fenerbahce d'altronde è da tempo apertamente schierato contro il Galatasaray e il suo allenatoresi è lanciato più volte in attacchi pubblici nei confronti dei rivali. Qualche settimana fa aveva risposto così a chi gli chiedeva del distacco di sei punti dal Gala: "Perché avete paura di dire la verità? Di che cosa avete paura in questo Paese? Non so il turco, ma ieri ho imparato una parola nuova perché tutti dicevano la stessa cosa.. Ma penso che a questo Paese piaccia. Anche la squadra che vince e trae vantaggio da questo scandalo ne gode, il che è la cosa peggiore che possa accadere". E, pochi giorni fa, aveva ironizzato sui social facendo facendo i complimenti alla nazionale portoghese di pallamano postando però la foto di un intervento a braccia larghe di Davinson Sanchez del Galatasaray, che non è stato punito dall'arbitro col calcio di rigore. Un gesto che aveva scatenato la reazione dell'ex interista, che aveva ribattezzato Mou "", il "".