La curva del #Parma sacó una pancarta contra Buffon por utilizar el 77 (año de fundación del grupo organizado) en su nueva aventura en la #Juventus: “Traidor sin honor, quita nuestro número de tu nombre” pic.twitter.com/wwwflYy1xa — Mario Gago Huerta (@gago_mario) August 24, 2019

Non l’accoglienza che si aspettava, anzi. Gianluigiè stato il bersaglio dei tifosi del Parma nella prima sfida di campionato contro la Juve. Nella curva dei ducali, i tifosi hanno esposto un duro striscione contro Buffon e la sua decisione di riprendere il 77, numero che richiama anche la fondazione del gruppo organizzato che ha esposto lo striscione:Buffon è rimasto in panchina per tutti i 90 minuti nel match. Non proprio un dolce bentornato da parte dei tifosi del Parma…