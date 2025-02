Duttilità e prestazioni top, Pirola brilla e l'Olympiacos vola: decisivo in Grecia ed Europa League, in attesa di Euro U21

Una scommessa vinta. La prima stagione all’estero di Lorenzo Pirola si sta rivelando una scelta assolutamente azzeccata per il difensore italiano scuola Inter. Arrivato all’Olympiacos la scorsa estate, il classe 2002 ha saputo imporsi con determinazione, contribuendo in maniera decisiva all’ottimo percorso costruito finora della squadra greca in campionato e in Europa League. In soli sei mesi, Pirola ha dimostrato di essere un elemento fondamentale per la squadra di Mendilibar, grazie anche alla fiducia riposta dallo spagnolo, che lo utilizza sia come centrale sia come terzino, sfruttando la sua duttilità.Nel corso della stagione, Pirola si è distinto per la sua costanza e capacità di interpretare al meglio il gioco difensivo. Con una media voto ben oltre il 7 e la nomination per ben due volte nella Top 11 della settimana del campionato greco, il giovane italiano sta dimostrando di possedere le qualità tecniche e tattiche necessarie per competere ad alti livelli. Il suo contributo in campo ha permesso all’Olympiacos di mantenere un solido assetto difensivo, elemento cruciale in una stagione che vede la squadra guidare la classifica del campionato.L’impatto di Pirola non si è fatto sentire solo in Grecia. In Europa League, dove l’Olympiacos ha chiuso la fase campionato al 7° posto, conquistando il pass diretto per gli ottavi insieme alla Lazio - tra le altre -, il difensore ha collezionato 7 presenze su 8, contribuendo a rendere la squadra di Mendilibar la migliore in termini di imperforabilità, con soli 3 gol subiti e la miglior difesa del torneo. Un dato particolarmente significativa considerando che si tratta del debutto europeo per Pirola, che ha saputo adattarsi rapidamente al ritmo e alla qualità degli avversari internazionali.Uno degli aspetti più apprezzati del gioco di Pirola è la sua capacità di essere impiegato in più ruoli difensivi. Il mister ha infatti evidenziato grande fiducia nella sua versatilità, utilizzandolo sia come difensore centrale sia come terzino. Questa doppia funzionalità ha permesso all’allenatore dell’Olympiacos, lo spagnolo José Luis Mendilibar, di schierarlo in diversi ruoli, mantenendo solidità e dinamismo in fase difensiva.Il modo migliore per Pirola per prepararsi ad un appuntamento imperdibile come gli Europei Under 21 che si terranno a giugno, competizione alla quale Pirola parteciperà come capitano della nazionale italiana Under 21, dopo aver guidato gli Azzurrini in tutto il percorso di qualificazione.