Pierre Dwomoh e il Milan, arrivano conferme. Il talento del Genk, secondo quanto riportano in Belgio, sta spingendo per la cessione al Milan, col club che per il momento prova a tenere duro alle pressioni del ragazzo e del suo procuratore. La mezz’ala, classe 2004, non si sta allenando col club proprio per lanciare un ulteriore segnale verso la cessione.