Max Allegri, il tecnico della Juventus, ha commentato a Dazn l'approdo alla Roma del suo ex giocatore Paulo Dybala:



"Innanzitutto gli faccio un grosso in bocca al lupo, perché comunque ha dato tanto alla Juventus. È un giocatore molto bravo e credo che farà bene alla Roma, credo anche che sia una squadra giusta per lui. È un giocatore a cui serve un Abraham davanti. Poi c'è Mourinho, che è molto bravo...".