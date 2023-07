Un ritorno di Dybala alla Juve? Fantacalcio. Non ci sono né le intenzioni, né le possibilità per un affare che avrebbe del clamoroso. Il futuro della Joya sarà ancora alla Roma, almeno per la prossima stagione anche se qualche sirena araba in lontananza comincia a farsi sentire. La Roma d'altronde non è al riparo da possibili sorprese. Il contratto in giallorosso di Dybala, infatti, prevede una clausola che consente al giocatore di liberarsi di fronte ad adeguata offerta: almeno 12 milioni per i club esteri, 20 invece per quelli italiani.



Il recente aumento generato dai bonus ha portato lo stipendio netto a 6 milioni. Se dovesse esserci un ulteriore adeguamento la clausola decadrebbe. Come detto c'è anche l'Arabia Saudita a tentare Dybala. Più precisamente l' Al-Hilal il club che ha provato a convincere pure Mourinho. Per gli sceicchi però è arrivato il doppio no. L'intenzione di Dybala è quella di restare con Mou, una promessa ribadita all'indomani della finale persa a Budapest in cui la Joya ha segnato il gol del momentaneo vantaggio. Intanto la Roma cerca un'alternativa che possa far rifiatare Paulo. Tra gli obiettivi ci sono Baldanzi e Traorè.