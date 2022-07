Scende in campo Mourinho. Oggi il tecnico portoghese ha contattato Paulo Dybala per sondare il terreno in vista dell’imminente offerta della Roma. La telefonata tra i due avrebbe aperto un varco importante tanto che il club giallorosso domani rarificherà la proposta all’entourage dell’argentino. Dybala, infatti, ha deciso di non aspettare più l’Inter che resta comunque la prima scelta della Joya.

CONCORRENZA - Resta in corsa anche il Napoli che potrebbe pareggiare (o forse) superarel’offerta giallorossa che si aggira sui 6 milioni a stagione bonus compreso per quattro anni. L’indiscrezione svelata da Matteo De Santis de La Stampa ha trovato conferme dirette in queste ore. Ora Dybala dovrà scegliere il suo futuro e darà una risposta la prossima settimana. Inter permettendo.