Paulo Dybala arrivera a Torino domenica 28 luglio, in compagnia di sua mamma. Da lunedì poi inizierà la sua quinta stagione alla Juve, con subito un appuntamento chiave: quello con Maurizio Sarri. Il tecnico lo considera un centravanti, con caratteristiche diverse dalle altre prime punte a disposizione, Dybala lo sa e non vede l'ora di parlarne con lui anche se fin qui non c'è ancora stato un vero confronto telefonico. In caso di colpo di fulmine, Dybala resterà. Altrimenti occhio al mercato: giorni contati per il Manchester United, mentre il Psg attende l'evolversi dell'affaire Neymar per tentare l'affondo.