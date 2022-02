Paulo Dybala non vuole al momento pensare al più grande dei tradimenti, ovvero quello di lasciare la Juventus per trasferirsi all'Inter, l'odiata rivale. Per questo la Joya al momento non ha ascoltato le avances di Beppe Marotta, ma sta aspettando di riceve l'offerta finale per il rinnovo del suo contratto in scadenza fra 4 mesi.