Paulo Dybala ritrova il gol e lo fa a modo suo. Pallone in verticale di Lo Celso, aggancio della Joya con l’esterno del suo mancino a mandare a vuoto l’intervento del difensore avversario e scavetto morbido a superare l’uscita bassa del portiere cileno Arias. Nell’ultima partita della Coppa America dell’Albiceleste, Paulo ha lasciato il segno, per la prima volta nella competizione e per la prima volta in una competizione ufficiale con la sua Argentina. Alla prima apparizione da titolare nel tridente con Messi e Aguero, la Joya ha interrotto un lunghissimo digiuno. L’ultima rete di Dybala era datata 6 aprile, nella sfida di Serie A contro il Milan. Dopo 3 mesi esatti, l’attaccante della Juventus ha ritrovato la gioia del gol nella finalina per il terzo/quarto posto vinta 2-1 dalla sua Argentina. L’ultima rete in nazionale risaliva alla sfida contro il Messico dello scorso 21 novembre 2018 (la prima tra l’altro, ma non in una gara ufficiale). Fino a oggi, la sua Coppa America era stata deludente, proprio come la sua stagione in bianconero. Solo un assist per lui contro il Qatar, nei 24’ disputati in cinque partite. Pochi, pochissimi per Dybala che sperava di riscattare l’annata negativa con la Juventus.







CON SARRI - Sotto la guida di Allegri, Dybala non ha reso secondo le aspettative, anzi. Al rilancio della Joya, però, ci vuole pensare il nuovo allenatore della Juve: Maurizio Sarri. “Quando un giocatore ha le qualità di Dybala può giocare dovunque. Può cambiare l’interpretazione del ruolo perché ci sono le caratteristiche, perché diventa un ruolo determinante”, ha detto l’allenatore bianconero nella conferenza stampa di presentazione. Trequartista alle spalle di due punte, trequartista dietro a una sola punta, seconda punta accanto a Cristiano Ronaldo o falso esterno a destra in un attacco a tre. Sono queste le posizioni in cui Sarri vuole provare l’argentino per il rilancio. L’allenatore della Juve è convinto di poterlo far esplodere in maniera definitiva e non vede l’ora di allenarlo.



VUOLE GIOCARE - Poi starà a Dybala convincere Sarri e la Juve, visto che è il giocatore che più di tutti spacca la dirigenza bianconera, tra chi punta ciecamente su di lui e chi inizia ad avere dubbi. Dipende tutto da Paulo, che può essere il vero capolavoro di Sarri o può continuare sulla falsa riga della scorsa stagione. La Juve lo aspetta, Dybala risponde presente nell’ultima gara ufficiale prima del ritiro. E le dichiarazioni nel post partita sono un segnale chiaro: Dybala vuole tornare a brillare. "​A nessuno piace uscire, ancor meno per come eravamo messi in partita. L'arbitro si è fatto sentire. Io volevo continuare a giocare ancora un po', mi sentivo abbastanza bene. Credo che comunque ognuno di noi abbia voglia di giocare, a volte capisco che per il tecnico sia difficile", ha detto l'argentino, nervoso dopo il cambio nella ripresa.