Dalle pagine de La Stampa, si torna sul giallo Dybala che rischia la panchina a Parma: "Dybala o non Dybala, questo è il dilemma (di Allegri). La risposta, sabato sera al Tardini di Parma, dove l’argentino rischia la seconda panchina consecutiva, anche se in settimana, l’allenatore bianconero l’ha sempre provato tra i titolari. Salvo poi metterlo in bilico nella conferenza stampa di vigilia. Nulla di clamoroso, un film già visto. Detto ciò, va da sé che Dybala non veda l’ora di giocare nuovamente di fianco a CR7, al di là dei problemi di equilibrio che agitano i pensieri di Allegri. Del resto, non ci sono dubbi: nel 4-3-3, pare non esserci un ruolo tagliato su misura per la Joya. In futuro, chissà.



Nell’attesa, si narra che Cristiano Ronaldo vorrebbe giocare con Dybala al fianco, per avere qualche pallone in più nei pressi della porta".