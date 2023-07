La Roma non vuole rischiare di perdere Paulo Dybala. A fine luglio scade la sua clausola di rescissione da 12 milioni di euro, valida solo per l'estero. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, l'entourage dell'attaccante argentino ex Juventus pensa a un ritocco dell'ingaggio, già salito a 6 milioni di euro netti all'anno grazie ai bonus ora passati nella parte fissa. Le strade sono due: rinnovarla o cancellarla, inserendo alcuni bonus agevoli per le prossime stagioni.