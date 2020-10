Un viaggio dall'altra parte del mondo per non scendere in campo. Out dalla sfida contro l'Ecuador, vinta dall'Argentina 1-0 grazie a Lionel Messi; out dalla sfida di domani contro la Bolivia a La Paz, campo tradizionalmente ostico per l'Albiceleste, Paulo Dybala non è riuscito affatto a lasciare il segno con la squadra di Lionel Scaloni: l'inizio della stagione 2020/21, per il momento, è da dimenticare.



QUANDO TORNA - Prima i problemi gastrointestinali, poi qualche linea di febbre: sottoposto a tampone, come scrive il corriere.it la Joya è risultato negativo, ma non rientrerà comunque in anticipo in Italia. Il 10 bianconero raggiungerà i compagni a La Paz per fare poi ritorno in Europa con l'aereo privato di Lionel Messi, che si è messo a disposizione dei compagni per fare il viaggio in totale sicurezza. A Torino mercoledì, Dybala, che non desta preoccupazione in casa bianconera, tornerà a lavoro tra giovedì e venerdì, in tempo per mettersi a disposizione di Pirlo per la sfida contro il Crotone.



LA JUVE LO ASPETTA - Positivo al coronavirus la scorsa Primavera, Dybala ora è negativo e non è affatto preoccupato, solo dispiaciuto per non aver potuto dare inizio al suo 2020/21. Nuovo inizio solo rinviato, con la Juve che lo attende per la trasferta in Calabria.