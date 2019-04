Consigli per gli acquisti, firmati Paulo Dybala. Nel corso della lunga intervista concessa a Style, la Joya ha parlato anche delle differenze tra calcio argentino e italiano, spendendo belle parole per due calciatori che interessano molto alla sua Juventus: "Saltare l'uomo è la cosa più bella dopo il gol per un calciatore e in Sud America si tende a dribblare di più, visto che ci si abitua a giocare per strada. In Italia le cose sono invece molto diverse e, a parte Zaniolo e Chiesa, non esistono giocatori con queste caratteristiche".



SUI PROBLEMI - "Arrivare qui non è stato semplice, sono passato dall'Argentina a uno dei campionati più difficili al mondo. Mi capita spesso di sentire nei miei confronti frasi del tipo 'è giovane, ha 22 anni'. Ma in realtà nel calcio a quell'età non sei più tanto giovane. Nell'ultimo periodo sono cresciuto molto, non mi considero più un ragazzo perché ho fatto esperienze che mi permettono di vedere le cose in un altro modo, sia dentro sia fuori dal campo. Nel calcio ci sono i momenti difficili e capitano a tutti, devi essere preparato. Ho un mental coach, ma non è uno psicologo. I cambiamenti? Mi piacciono, serve il coraggio di buttarsi e di superare i propri limiti".