Dybala: "Dei miei due goal preferiti, uno è contro l'Inter"

, attaccante in scadenza di contratto con lanel 2026, intervistato dal giornalista argentino Gaston Edul nella sua casa a Roma, parla della sua carriera, fra passato, presente e futuro. Di seguito alcuni stralci, così riportati da Tuttosport."Dybala è un ragazzo non più giovanissimo della Laguna larga che ha avuto la possibilità di vivere il suo sogno, di giocare a calcio e che oggi sta vivendo una vita che non avrebbe mai immaginato di poter vivere, di cui è molto grato per tutte le lezioni che la vita mi ha dato, sia quelle belle che quelle brutte".

"Scaloni lavora molto e parla tantissimo con i giocatori e questo dà molta fiducia alla squadra per fare le cose bene e per far sentire bene i giocatori. Poi c'è Dario Franco che mi ha parlato tanto appena ho cominciato, mi ha dato molti consigli e per me era all'inizio, era tutto nuovo, quindi per me è stato un vantaggio. Ranieri è più uno psicologo, l'ho detto più volte, che un allenatore"."Marchisio? Lo ammiravo molto per il suo modo di vestirsi, si presentava sempre in giacca e con l'abito prima degli allenamenti. Un giocatore che vorrei naturalizzare argentino? Pogba, è un fenomeno. Con chi vorrei ricondividere il campo? Dani Alves".

"Ora sono un po' più tranquillo. All'inizio quando ho saputo quanto sarei stato fuori è stata dura perché ho saltato la nazionale e avevamo delle partite importanti qui a Roma. Era tutto molto bello, mi sentivo bene fisicamente e stavo vivendo uno dei migliori periodi dell'anno. L'infortunio è stato una doccia fredda ma ora l'ho assimilato e sto lavorando per tornare il più presto possibile"."Ho avuto la sfortuna di perdere la finale di Champions (con la Juve ndr) e di Europa League (con la Roma ndr), poi la mancata promozione con l'Instituto, sarebbe stato qualcosa di molto grande".

"Sta facendo bene. Non è facile adattarsi a un club come questo, ma ha tanta qualità. Il derby di Roma è stato incredibile. Nel riscaldamento gli avevo detto di aprire un po' il piede quando calciava. Il merito del gol è il suo, ma io gli avevo dato questo consiglio. Stava per farne anche un altro ma l'ha sbagliato"."Tengo una porta aperta per il ritorno in Argentina, ma ancora non lo so se accadrà. Paredes mi fa pressione tutti i giorni per andare al Boca. Mio papà è sempre stato un loro fan e i tifosi anche mi scrivono su Instagram. La verità è che mi piacerebbe giocare in Argentina. So che anche i tifosi dell'Instituto mi vogliono lì. Ho un grande amore per il club che mi ha fatto crescere agli inizi della carriera e grazie al quale ho giocato in Europa. La verità è che penso di tornare in Argentina. Forse andrò a vedere la prima partita del Mondiale per Club (Boca Juniors-Benfica ndr), ma non ho ancora deciso cosa fare durante le vacanze. Non so cosa farò in futuro, la porta per l'Argentina è sempre aperta, mi piacerebbe ma ancora non lo so. Dipende anche dal lavoro e della famiglia. Con Oriana vogliamo avere dei figli e spero che possano crescere in Argentina. La Liga spagnola? È un campionato che si lega con le mie caratteristiche".

"I tifosi della Roma mi hanno accolto benissimo. Non è facile lasciare la Juventus e trovare della gente che ti ami fin dal primo giorno in un'altra squadra. Sono due club rivali ma sono rimasto sorpreso. Sono a Roma da tre anni e i tifosi sono incredibili. La passione per il calcio è simile a quella che c'è in Argentina. La gente è molto affezionata a me e cerco di ricambiare questo amore. Anche Oriana vede l'affetto dei tifosi nei miei confronti e può dire lo stesso"."Ne ho due sempre preferiti. Il primo con Istituto di testa che ho fatto contro Aldo Civil. Un altro contro l'Inter con la Juve all'epoca del Covid (2-0 ndr). Un cambio di gioco di Bentancur, aggancio la palla, inizio ad andare al centro, tiro e segno".