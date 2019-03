Doveva essere la sua partita e invece Paulo Dybala è stato uno dei più deludenti nel match di Marassi contro il Genoa., ma in qualche modo il risultato poteva e doveva arrivare. Niente drammi, ovviamente. I punti di vantaggio sul Napoli possono diventare 15 ma il succo della questione non cambia: alla Juve servono cinque vittorie per raggiungere l'ottavo scudetto consecutivo. Difficile che non arrivino nelle ultime dieci giornate rimaste da giocare in campionato. Il problema, però, si sposta sui singoli e Dybala, a Marassi, è stato certamente tra i più deludenti.