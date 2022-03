Paulo Dybala sta vivendo giorni complicati, combattuti sul piano emozionale. L’argentino si aspettava un trattamento diverso da parte della Juventus e ora è chiamato a trasformare la delusione in energia positiva per cercare di chiudere l’avventura in bianconero nel migliore dei modi. Testa al campo ma con il futuro che è già tema di grandi discussioni, specialmente in Spagna. Il Barcellona sembra aver fatto un passo indietro dopo i primi sondaggi con l’entourage del numero dieci. Xavi non é suo grande estimatore e ha bocciato questo tipo di operazione.



TRA ATLETICO E INTER - La pista Barcellona si raffredda ma nella prossima stagione la Joya potrebbe comunque giocare nella Liga. Paulo è un obiettivo concreto dell’Atletico Madrid, dove ritroverebbe il suo amico e compagno di nazionale De Paul. Proprio l’ex Udinese ha caldeggiato l’acquisto di Dybala alla dirigenza dei colchoneros. Non siamo ancora entrati nella fase operativa della trattativa ma ci sono tutti i presupposti per iniziare con il piede giusto: Simeone vuole Dybala e Dybala vuole l’Atletico. Sullo sfondo resta l’Inter che sta studiando la strategia giusta per provare a convincere l’argentino. Lo scoglio resta la richiesta d’ingaggio da 10 milioni bonus compresi, troppi al momento per Marotta.