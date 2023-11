L'attaccante argentino della Roma, Paulo Dybala ha dichiarato in un'intervista al suo connazionale Gaston Edul: "Quando sono tornato nello spogliatoio dopo la finale del Mondiale vinta ai rigori contro la Francia, sul mio telefonino ho trovato cinque chiamate perse da Mourinho, ho chiamato prima lui che mia mamma. Era molto felice per me e per tutti gli argentini, adora Messi e Di Maria".



"Messi è il miglior calciatore della storia da quando ha iniziato a giocare, è difficile non dargli il Pallone d'Oro. Cercheremo di far cambiare idea a Di Maria sull'addio alla nazionale dopo la Copa America, è ancora in buona forma e sempre molto importante per noi".