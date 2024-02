Dybala dopo la tripletta in Roma-Torino: 'Qui sto vivendo un'altra vita'

Dopo la tripletta al Torino, decisiva per la vittoria della Roma,ha parlato così a Dazn: "La tripletta mi mancava tanto,. Sono felice, perché è servita a vincere. L'abbraccio con De Rossi? Era un momento difficile della partita, dopo il pareggio sarebbe potuta finire in qualsiasi modo, dopo il gol del 2-1 sono andato verso la panchina e il primo che ho visto è stato lui. Ringrazio i tifosi, perché anche di lunedì lo stadio era pieno".- "Quando sono arrivato a Roma ho detto che qui sto vivendo un'altra vita.. L'Europa League? Io voglio vincere sempre. Il percorso è lungo e troveremo altre squadre difficili come già successo, ma conosciamo i nostri obiettivi e non possiamo nasconderci. Lavoriamo ogni giorni per raggiungerli".- Con la tripletta al Torino Paulo Dybala è salito a 12 reti in 25 partite stagionali. Con i granata La Joya era in versione bomber, ma finora l'argentino ha totalizzato anche 6 assist per i compagni, tutti in campionato.: ha giocato cinque partite saltandone due per infortunio e rimanendo in panchina con il Servette.