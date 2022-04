Gentile Procuratore,sono un tifoso juventino con abbonamento allo Juventus Stadium. Questa sera sarò alla partita indossando con fierezza la maglia del mio idolo Dybala, sperando che Paulo possa fare la differenza nel derby d'Italia.Spiego il mio punto di vista: se Dybala questa sera farà male si dirà che è già stato "comprato" dall'Inter, che è un traditore, che non è un professionista serio. Chiedo, pertanto,C'è un piano sotto o è tutto casuale e va bene così?Alberto '88Le regole del calciomercato non devono, tuttavia, condizionare né le scelte degli allenatori (Allegri schiererà in campo i calciatori ritenuti più in forma e potenzialmente decisivi per la partita di questa sera), né le prestazioni dei calciatori stessi (Dybala, se chiamato in causa, darà certamente il massimo).Potrebbero preoccupare solo le reazioni del pubblico!E a tal proposito passo la palla agli utenti di calciomercato.com: se Dybala, che i bookmakers quotano 1,85 all'Inter, dovesse offrire una prestazione opaca, quali potrebbero essere le reazioni dei tifosi juventini?