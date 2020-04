La questione del contratto diè in piedi da mesi. Come vi abbiamo raccontato su Calciomercato.com, la Juventus ci lavora da tempo tra intesa col giocatore e diritti d'immagine da sistemare, l'ingaggio è in via di risoluzione toccando quota 10 milioni di euro nella proposta bianconera sul tavolo da settimane. Mae il rinnovo della Joya ora è davvero agli ultimi step dopo mesi di dialoghi e un'estate strana, l'ultima, quando era stato offerto a Manchester United e Tottenham senza successo.- Tramite il suo entourage,. Non intende cambiare campionato o club, si sente pienamente coinvolto e; il legame con la maglia bianconera è forte, lo è stato anche in quei mesi complessi in cui sembrava davvero pronto ad essere ceduto, lui non si è mai arreso. Juventus, solo Juventus nella sua testa.: sarà rinnovo, tutto confermato. Lo hanno capito anche i club che si sono informati in questo mese: "Paulo che prezzo ha?". Nessuno, adesso.. E presto bianconero ancora più a lungo.