Paulo Dybala ha sigillato la vittoria della Juve contro il Genoa, segnando il secondo e ultimo gol della partita. A fine gara l'argentino ha parlato anche del rinnovo di contratto a Dazn: "E' il mese giusto? Adesso la società ha altre cose a cui pensare, il rinnovo può aspettare. È più importante quello che sta succedendo".



SULLA PARTITA - "Penso che abbiamo dominato durante tutta la partita. Con il gol di Cuadrado abbiamo giocato più tranquilli. Dovevamo chiuderla prima, ma per fortuna poi abbiamo segnato”.



SUL SUO MOMENTO - “Cerco di stare sempre bene. Giocando ogni tre giorni capita di non recuperare. Io mi alleno al meglio di giocare sempre”.



DA QUI A DICEMBRE? - “Sappiamo ciò che dobbiamo fare. Dobbiamo vincere sempre per avvicinare le prime”.