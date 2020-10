dal giorno del suo rientro contro la Dinamo Kiev, passando per le prove tutt'altro che esaltanti contro Verona e Barcellona., che da oggi riavrà pure Ronaldo e dovrà trovare la formula ideale per far convivere il talento del portoghese, della Joya e Kulusevski e sfruttare a pieno pure un attaccante come Morata. E poi c'è il mercato, o per meglio dire, il tema del rinnovo di contratto dell'argentino.- Come riferisce Il Corriere dello Sport,, diventando di fatto il calciatore meglio pagato della rosa dopo CR7. Dopo averne più volte paventato la cessione per ragioni di bilancio, se il club bianconero lo ritiene un perno del proprio progetto futuro dovrà fare un sacrificio importante.- Questa è almeno la convinzione dell'attaccante e di chi cura i suoi interessi, mentre la Juve, attraverso l'inserimento dei soliti bonus, può spingersi fino alla soglia dei 10 milioni di euro. I contatti proseguono ma la fumata bianca ancora non arriva e. Dybala è legato alla Vecchia Signora fino al 2022 e l'idea è di estendere l'attuale accordo fino al 2024: il tempo ancora non stringe, ma l'argentino ha una voglia matta di riprendersi la Juve.