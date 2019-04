La peggior stagione di Paulo Dybala alla Juventus. Lo dicono i numeri dell’argentino in maglia bianconera: 23 gol in 46 partite nella stagione 2015/16, 19 reti in 48 gare nella successiva, 26 centri in 46 match nella scorsa. In questa, l’argentino è fermo a 10 gol in 39 partite (con 4 appuntamenti da qui a fine stagione). Peggiore dal punto di vista realizzativo, ma anche nel numero delle presenze in maglia bianconera. Attualmente si allena a parte per un problema muscolare al quadricipite e - salvo sorprese - salterà il derby col Torino di venerdì. Lo staff medico bianconero non vuole correre alcun rischio e Dybala ha ripreso solo ieri a calciare il pallone. L’ultima apparizione è stata la deludente gara sul campo della Spal, dove Dybala è stato il vero e proprio sconfitto, sotto tutti i punti di vista. Poi sono arrivate le esclusioni causa infortunio con Fiorentina e Inter.



PUÒ PARTIRE - Dybala non ha ancora avuto modo di riscattare la deludente prestazione di Ferrara, dove è sceso in campo tra giovani, riserve e qualche titolare senza il posto fisso. Era una bocciatura anche solo l’essere presente in quella formazione prima dell’Ajax, ma il modo in cui l’argentino è sceso in campo in quella sfida ha spiegato tutto: svogliato, senza cattiveria agonistica, in maniera del tutto indolente. Dybala non è più tornato in campo e al momento i tempi di recupero restano incerti: ci proverà fino all’ultimo per il Torino, ma al momento non è stata fissata la data del rientro. Avrà modo di riscattare la sua ultima prestazione di Ferrara? Difficile, con quattro appuntamenti da qui a fine campionato. A maggior ragione per il rapporto che l’argentino ha con Allegri, ormai ai titoli di coda. Dybala apprezza la fiducia della società, testimoniata anche recentemente dal direttore sportivo Paratici, ma il feeling tecnico e tattico con l’allenatore è un lontano ricordo. In caso di conferma di Allegri (a breve è atteso l’incontro con Agnelli), l’argentino potrebbe anche chiedere la cessione. LE CIFRE - Il caso legato a Paulo Dybala rimane il più spinoso di casa Juve. Dovesse l’argentino chiedere esplicitamente la cessione nella prossima finestra di mercato, la società bianconera non gliela negherà. Il prezzo per un eventuale addio, però, è fissato: almeno 80 milioni di euro di parte fissa per arrivare quasi a 100 coi bonus. Ma a queste cifre, chi prenderebbe il Dybala (che guadagna 7 milioni di euro all'anno) dell’ultima stagione? Tra le società maggiormente interessate all’estero ci sono Atletico Madrid (in caso di cessione di Antoine Griezmann) e Bayern Monaco, pronto a rifondare la propria rosa in estate. In Italia c’è l’Inter vigile sulla situazione, soprattutto in caso di cessione di Mauro Icardi (lo scambio resta un’ipotesi viva, seppur difficile). Dybala aspetta di recuperare dall'infortunio, ma il suo futuro resta un rebus. E per la Juve non è più incedibile...