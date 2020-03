Sono la storia del Calcio, sono le maglie simbolo di classe e lotta, di qualità e amore, di fama e fame. E così è sempre stato anche alla Juve. Da Sivori a Del Piero, da Tardelli a Marchisio. E ora Dybala e Ramsey. Il 10 e l'8 di nuovo in gol nella stessa partita, in Juve-Inter poi, non proprio una gara qualunque.