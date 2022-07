Tutto si muove, nessuno si muove e peril futuro si vive sempre più giorno dopo giorno. L'attaccante argentino, attraverso il proprio profilo Instagram, ha fatto sapere a tutti i suoi follower di essere tornato ufficialmente in Italia (la foto postata con il cane nella sua casa a Torino), ma ancora non c'è un club disposto a puntare pesantemente sul suo talento.dove ha vissuto negli ultimi 7 anni con la Juventus e da cui avrebbe voluto non andarsene.(si era allenato anche insieme al vecchio amico Paul Pogba, lui sì tornato alla Juventus) e che lo dovrebbe portare ad essere in forma nel momento in cui troverà una squadra. Sì, ma quale squadra?dall'altro per essere aggiornato sulle trattative.conche, "frustrato" come da lui stesso dichiarato ieri, sta cercando di farsi regalare un gran colpo dai Friedkin ed è in contatto diretto con la Joya.ispetto all'ultima proposta fattagliche, al contrario, oggi è completamente sparita dai radar in quanto sovraccarica di attaccanti e al completo dopo l'arrivo di Lukaku (se non partiranno almeno due fra Sanchez, Dzeko e Correa la pista rimarrà chiusa). Ilsogna, ma la politica imposta da De Laurentiis è lontanissima dalle richieste del giocatore che, infine, potrebbepur di arrivare a quelle cifre d'ingaggio. Insomma, tutto si muove e niente si muove, con Dybala che, da Torino, dovrà farsi trovare pronto per la prima chiamata.