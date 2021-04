. In ordine sparso: un gol alla Dybala dopo una manciata di minuti dal suo ingresso, un'esultanza con dedica alla mamma, una dichiarazione d'amore di Andrea Pirlo (che non cambierà però il finale), un fastidio dopo la rifinitura che poteva complicare una giornata tanto attesa. Quasi tre mesi in pratica, essendo datata 10 gennaio l'ultima volta in campo di Dybala. Che un anno e un mese dopo l'ultima volta ha pure trovato una rete entrando dalla panchina, era quella bellissima segnata all'Inter nell'ultima partita dello scorso campionato pre-lockdown.Ultimo episodio, quella cena vietata a casa McKennie che la scorsa settimana è costata tanto soprattutto a lui, al di là della brutta figura, perché per la Juve è stata anche la situazione che ha fatto forse definitivamente rompere il rapporto. Anche se di altri capitoli e colpi di scena ce ne saranno.: “Ha ancora un anno di contratto, spero che possa restare con noi a lungo”. Un bel colpo di scena considerando il contesto. Certo, pure lui non avrebbe potuto parlare di mercato come fatto da Pavel Nedved un paio di settimane fa, alla fine questa nonostante l'apparenza non rappresenta un'inversione di marcia, di sicuro la Juve con Dybala sarebbe stata un'altra cosa anche considerando come l'infortunio sia arrivato proprio quando sembrava aver finalmente ritrovato la condizione. Enonostante questa magia, servita anche per salvare la panchina di Pirlo e una buona fetta di zona Champions.