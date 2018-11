Paulo Dybala parla in zona mista dopo la vittoria contro il Messico che ha portato in dote anche il suo primo gol con la maglia della sua nazionale: ​"Anche contro l'Uruguay, nonostante l'espulsione, stavo facendo bene, credo che fosse anche un'espulsione ingiusta. Oggi era un'altra storia, è stata una buona amichevole, ovviamente sono felice per il gol. L'energia della gente c'è sempre stata. Da quando sono arrivato mi hanno sempre trattato molto bene e questo fa piacere. Gli argentini ci sono sempre molto vicini e cerchiamo di dare loro il massimo di quello che possiamo."