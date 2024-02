Dybala formato Champions, De Rossi vede la Top 4. Sorpasso Bologna in classifica, ma la Dea resta favorita

Tre gol, tre punti. Dybala ha brillato contro il Torino, regalando alla Roma la quinta vittoria su sei con De Rossi in panchina. I giallorossi sono sempre più in corsa per il quarto posto, come testimoniano le quote, in continuo calo: dal 5,50 della settimana scorsa, la Roma in Champions si gioca ora a 4,50 su Sisal e a 3,50 su Snai. Scende da 4 a 3 anche la quota del Bologna, che contro il Verona ha centrato il quinto successo di fila, conquistando il quarto posto momentaneo a +2 sull'Atalanta. Momentaneo perché domani la Dea sarà impegnata nel recupero contro l'Inter. La squadra di Gasperini, che dopo sei vittorie consecutive ha pareggiato sul campo del Milan, resta la favorita a 1,85 per la qualificazione alla prossima Champions. Troppo altalenante, invece, il rendimento di Fiorentina e Lazio. Italiano ha vinto lo scontro diretto con Sarri, sorpassandolo in classifica, ma per quanto riguarda l'ipotesi top 4 le due squadre condividono la quota 9. Si impenna ulteriormente da 7 a 12, infine, l'ipotesi Napoli, raggiunto sul pari in extremis dal Cagliari e sempre più lontano dall'obiettivo quarto posto.