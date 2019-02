Il caso Dybala, che a pochi minuti dalla fine della partita contro il Parma è andato negli spogliatoi arrabbiato per non essere entrato, continua a far discutere. Ne ha parlato l’inviato Juve di Sky Giovanni Guardalà: “Quel gesto non è stato preso bene dalla società, c’è stato un richiamo forte da parte della società. Dybala ha capito, è stato un atteggiamento egoista. Da quello che so giocherà la prossima senza problemi. Nella Juve, ai tempi di Conte, questa era stata chiamata la Legge Pirlo (perché era successo a lui): chi viene sostituito o comunque chi è in panchina non va negli spogliatoi prima della fine della partita a meno che non abbia la gamba rotta”.