Una foto ha scatenato il panico fra Oriana Sabatini e Paulo Dybala, ma la solidità della coppia non ha vacillato nonostante la foto nuda postata dalla splendida cantante e modella argentina abbia fatto infuriare il fantasista della Juventus. Il botta e risposta a mezzo social è durata il tempo di un "lo sai che ti amo" postato dalla Sabatini che ha spento ogni rancore.



E pensare che Oriana quando Dybala ha iniziato a corteggiarla non sapeva neanche chi fosse. A svelarlo è stata la stessa Sabatini in un'intervista alla rivista Gente in Argentina: "​Mi arrivò un messaggio molto corretto da un numero sconosciuto, c’era scritto “Vorrei invitarti fuori". ​Pensai chi è questo? E chiesi a mio padre: "Pà, chi è Paulo Dybala?" Si mise a ridere ed io iniziai a fare tutte le ricerche. ​Chiesi a Dybala come potessi essere sicura che fosse proprio lui, mi rispose "Se vuoi ti chiamo". Allora gli dissi di mandarmi un messaggio vocale “Cerco su YouTube una tua intervista e controllo”.