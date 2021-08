Faccia a faccia. Oggi i dirigenti della Juventus hanno incontrato gli agenti di Paulo Dybala. Il vicepresidente Pavel Nedved e il direttore sportivo Federico Cherubini si sono visti a Torino col procuratore Jorge Antun e con Carlos Novel, il manager che cura i diritti d'immagine dell'attaccante argentino. Il club bianconero fa sapere che si è trattato di un cordiale incontro per presentarsi e conoscersi: le parti si sono aggiornate a metà della prossima settimana.



La Juve ha ribadito l'importanza di Dybala, considerato al centro del progetto per il presente e per il futuro, senza entrare nel dettaglio delle cifre. L'ex Palermo è in scadenza di contratto il 30 giugno 2022 con un ingaggio da 7,3 milioni di euro netti all'anno. Per blindarlo con un nuovo accordo (e non rischiare di perderlo a parametro zero a fine stagione) serve un aumento di stipendio.