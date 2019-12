E' Paulo Dybala il miglior marcatore del decennio della Juventus: ​87 gol in 143 presenze. Nessuno ha fatto meglio dell'argentino nel periodo dal 2010 al 2020 e il futuro, sperano i tifosi della Juve, sarà ancora a tinte bianconere. L'importanza di Dybala per la Juventus va oltre il campo: Paulo è il simbolo della "nuova" Juve. Dopo Cristiano Ronaldo è il calciatore con pi follower sui social, come Cristiano Ronaldo sta diventando un brand che trascende dal rettangolo verde. La Dybala Mask, nata proprio con la maglia della Juve, è divenuta un segno distintivo del calcio moderno. Tutti, vedendola, l'associano all'attaccante bianconero e non potrebbe essere altrimenti. Ma cosa attende l'argentino da qui ai prossimi dieci anni?